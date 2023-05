Previsão é de poucas chuvas para reta final da quadra chuvosa no Ceará

Sistema indutor de chuvas no Ceará está distante do território do Estado, diminuindo a possibilidade de precipitações de maiores volumes

A reta final da quadra chuvosa no Ceará, que dura de fevereiro a maio, tem previsão de poucas chuvas. No início desta terceira semana de maio, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) afirma que as condições são propícias para chuvas isoladas, passageiras e não muito expressivas.

Os principais acumulados são esperados para a faixa litorânea do Estado, concentrados nos períodos da madrugada e manhã. O principal sistema indutor de chuvas do Ceará nesses quatro meses, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), está afastada do território do Estado.

A fundação explica que as chuvas previstas para os próximos três dias são influenciadas por “áreas de instabilidades oriundas do oceano Atlântico e do leste do Nordeste, além do sistema de brisa e dos efeitos locais (temperatura, umidade e relevo)”.

Previsão do tempo de segunda-feira (15/05) até quarta-feira (17/05)

Segunda-feira - 15/05

Precipitações isoladas nas macrorregiões de Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Os registros devem acontecer principalmente entre a tarde e a noite.

Terça-feira - 16/05

Chuvas no Cariri, no Maciço de Baturité e ao longo da faixa litorânea.

Quarta-feira - 17/05

Possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea entre a madrugada e início da manhã.