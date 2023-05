Chacina de Camocim: prisão de policial civil suspeito de matar colegas é mantida

A defesa solicitou a liberdade provisória, e a Justiça negou com fundamento da garantia da ordem

O policial civil Antônio Alves Dourado, de 44 anos, teve a liberdade provisória negada durante audiência de custódia nesta segunda-feira, 15, em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza. A defesa dele é da advogada Neirilane Roque, que solicitou a liberdade, no entanto, o juízo negou com fundamento da garantia da ordem. O policial civil é apontado como autor da chacina de Camocim, que deixou quatro policiais civis mortos.

Conforme a advogada, a garantia da ordem é um fundamento em que se pode manter a prisão em conversão de preventiva. No caso dele, o argumento foi a garantia da ordem pública, pois houve uma repercussão grande e não se pode dar a sensação de impunidade.

A prisão do inspetor Dourado aconteceu no domingo, 14, quando ele foi autuado em flagrante. Ele preferiu ficar em silêncio durante o depoimento.

Chacina de Comocim: policial civil invade delegacia e mata colegas



O inspetor da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) Antônio Alves Dourado invadiu a Delegacia Regional de Camocim e matou quatro policiais civis.

Foram encontrados indícios de que ele pretendia usar gás de cozinha contra os colegas e matar outros agentes de segurança. As investigações apontam que a ação foi planejada.

A tragédia foi a maior chacina da história do Ceará com policiais sendo as vítimas.