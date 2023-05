Cariri tem maior chuva no Ceará nas últimas 24 horas

O município de Milagres, na região do Cariri, registrou a maior chuva no Ceará nas últimas 24 horas. Conforme os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o posto Milagres registrou 79 milímetros (mm), seguido do posto Água Vermelha, também em Milagres, com 76 mm.

Ainda segundo a Funceme, choveu em pelo menos 37 dos 103 municípios informados.

A previsão para este domingo, 14, dia das mães, é de céu variando entre parcialmente nublado e sem nuvens com baixa possibilidade de chuva em todas as regiões.

Veja municípios que registraram maior índice de chuva nas últimas 24 horas, segundo a Funceme

1- Milagres (Posto: Milagres): 79 mm

2- Milagres (Posto: Água Vermelha): 76 mm

3- Brejo Santo (Posto: Poço do Pau): 62 mm

4- Barbalha (Posto:Barbalha): 60 mm

5- Santa Quitéria (Posto: Fazenda Não Me Deixe): 50 mm