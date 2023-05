Chacina em Camocim: policiais civis serão homenageados com sirenes

Agentes de todas as delegacias do Estado, em sinal de homenagem e respeito, vão posicionar suas viaturas em frente às unidades e tocar as sirenes por um minuto

Os quatro policiais civis mortos, vítimas de chacina dentro da Delegacia Regional de Camocim, serão homenageados na tarde desta segunda-feira, 15. Em homenagem aos agentes, viaturas de todas as delegacias do Ceará serão posicionadas na frente às unidades e vão tocar as sirenes por um minuto, às 17 horas.

Os escrivães Antônio Cláudio dos Santos, de 46 anos, Antônio José Rodrigues Miranda, de 43 anos, e Francisco dos Santos Pereira, de 46 anos, além do inspetor Gabriel de Souza Ferreira, de 36 anos, serão velados em Fortaleza, Camocim e em Teresina (PI), a partir das 15 horas.



O velório de Antônio Claudio dos Santos e Antônio José Rodrigues Miranda ocorre em Camocim, na Associação Comercial de Camocim (próximo ao Hospital Deputado Murilo Aguiar). O sepultamento de ambos está previsto para as 15 horas, no cemitério do município.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O corpo de Francisco dos Santos Pereira será velado em dois locais. Primeiro em Camocim, na Associação Comercial, foi velado até às 3 horas desta segunda, 15. Das 9 às 15 horas, o velório acontece na Funerária Henrique Jorge, situada na avenida Senador Fernandes Távora, com sepultamento às 16 horas no Cemitério Jardim Metropolitano.

O inspetor Gabriel de Souza Ferreira será velado e sepultado em Teresina (PI).

Homenagem aos policiais civis mortos em Camocim

Cortejo em Camocim: escrivães Antônio Claudio dos Santos e Antônio José Rodrigues Miranda

Cada delegacia regional do Norte deverá mandar duas viaturas caracterizadas para acompanhar o cortejo de sepultamento dos colegas na cidade de Camocim.

Horário: 14h30min

Local: Camocim (endereços e rotas a serem informados pelo DPI Norte)

Cortejo em Teresina: inspetor Gabriel

Duas viaturas da delegacia regional de Tianguá farão a escolta até o sepultamento na cidade de Teresina.

Cortejo em Fortaleza: escrivão Francisco dos Santos Pereira

Delegacias da capital e Região Metropolitana devem enviar uma viatura caracterizada cada para acompanhar o cortejo.

Horário: 15 horas

Local: Funerária Henrique Jorge, situada na Avenida Senador Fernandes Távora, 960, Henrique Jorge, com sepultamento às 16h no Cemitério Jardim Metropolitano, localizado na Rod. 4º Anel Viário, Eusébio/CE.

Chacina em Camocim: homenagem com sirenes

Às 17 horas desta segunda-feira, 15, todas as delegacias do Estado devem, em sinal de homenagem e respeito, posicionar suas viaturas em frente às unidades e tocar as sirenes de forma intermitente, por um minuto. Em sinal de respeito e luto, todos os policiais civis devem utilizar uma tarja preta em seus distintivos.