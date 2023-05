Fortaleza e mais 9 cidades do CE registram aumento da temperatura durante o mês de maio

Com a ausência de chuvas nos primeiros dias de maio, Fortaleza e mais nove cidades do Ceará tiveram aumentos significativos na temperatura maior que as médias climatológicas, principalmente no horário das 14 horas. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Na Capital, os valores passaram de 2 a 2.5 graus, com 32° a 32.5°C em dois dos últimos nove dias.



O município de Sobral, a 234,8 km de Fortaleza, também registrou temperaturas que passaram 1.5 do comum, com 33.5° Celsius. No Sul do Estado, a situação é a mesma. Em Barbalha, por exemplo, as temperaturas dos últimos nove dias chegaram próximas a 32° Celsius.

Máximas de maio no Estado até agora:

01/05 - 09 horas 33.6°C, Morada Nova



01/05 - 13 horas 34.0°C, Jaguaribe - Brum



04/05 - 15 horas 33.59°C, Alto Santo - Castanhão



05/05 - 14 horas 33.58°C, Jaguaribara



05/05 - 15 horas 33.9° C, Morada Nova



07/05 - 14h horas 35.3°C, Jericoacoara



08/05 - 13 horas 34.6°C, Amontada



08/05 - 14h 33.9°C, Crateús



08/05 - 14h 34.2°C, Jaguaribe



09/05 - 14h 34.2°C, Sobral



09/05 - 14h 33.59°C, Alto Santo - Castanhão



A meteorologista Meiry Sakamoto explica que esta mudança repentina de temperatura se deve à isenção de ventos em determinadas regiões do Estado. “A sensação é que está mais quente ainda. E é verdade. A sensação térmica, ou desconforto térmico, é um combinado entre temperatura alta e umidade relativa alta. Apesar de não estar chovendo, a gente está com umidade relativa do ar bastante alta e ventos mais fracos nesta época”, afirma.

Sakamoto também conta que, na Capital, o vento esperado para o mês de maio chegava perto de 19 km/h, no entanto, observou 16 km/h, 3 km/h a menos que a estimativa projetada pelo Instituto. “Os termômetros mostram que as temperaturas máximas, aquelas em torno das 14 horas estão mais altas, mas, mais do que isto, a sensação térmica, que está ‘acabando com a gente’, não é só uma sensação não, é comprovado pelos números”.

O Ceará começou o mês de maio atingindo a média histórica da quadra chuvosa inteira. Entre 1º de fevereiro e 1º de maio, foram registrados 600,7 milímetros (mm), o que representa 1,2% da média para os quatro meses. Vale ressaltar, também, que maio consolida o fim da quadra chuvosa, no dia 31 do respectivo mês.



Previsão do tempo

Conforme prognóstico da Funceme, entre terça, 9, até quinta-feira, 11, o Ceará deverá apresentar condição de estabilidade atmosférica em boa parte do seu território. Apenas algumas áreas podem esperar chuvas passageiras com fraca intensidade. As chuvas previstas devem ocorrer devido a sistema de brisa e efeitos locais, como a combinação de temperatura e umidade, além da interação da circulação dos ventos com o relevo.

Para terça, 9, o céu poderá variar de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, sul da Jaguaribana e no Cariri.

Já na quarta-feira, 10, é esperado que o céu esteja parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, sul da Jaguaribana e no Cariri.

Na quinta-feira, 11, o céu poderá variar de parcialmente nublado a sem nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões.