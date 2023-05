Ceará teve dia de menor chuva do ano nessa quarta-feira,10 de maio

Desde o dia 2 de maio, as médias de chuva no Ceará não ultrapassaram 4 milímetros. Volume observado no mês é inferior a um terço do normal

O Ceará teve a menor chuva registrada do ano, com máxima de 4 milímetros, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nessa quarta-feira, 10. Até a data, a menor chuva registrada havia sido no dia 8 de janeiro, quando a máxima foi de 7 milímetros.

Durante os primeiros 11 dias do mês de maio, o volume observado de chuvas é de 20,7 mm, estando, até então, abaixo da média. O volume é inferior a um terço do normal, calculado levando em consideração o observado durante todo o mês.

Desde o último dia 2 de maio, a média de chuvas diárias em todo o Ceará não ultrapassou 4 milímetros. No período, o maior volume de chuvas registrado foi no município de Pires Ferreira, na região de Ibiapaba, no último dia 3 de março, que teve máxima de 115,2 mm.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Litoral de Fortaleza, o desvio negativo foi ainda maior, de 86%. Em maio deste ano, a máxima registrada na macrorregião foi de 38 milímetros, no dia primeiro de maio.

Já na região hidrográfica do Médio Jaguaribe, onde está localizado o Açude Castanhão, não foram registradas precipitações nos últimos quatro dias. O sertão de Crateús também não apresentou chuvas nos últimos quatro dias.