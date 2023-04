Mombaça registra maior chuva das últimas 24 horas no Ceará

Maiores volumes se concentraram no Sertão dos Inhamuns e no Cariril. Veja precisão do tempo para o fim de semana

O município de Mombaça, a cerca de 300 km de Fortaleza, registrou o acumulado de 71 milímetros (mm) de chuvas nas últimas 24 horas. A cidade, localizada no Sertão dos Inhamuns, teve a maior precipitação no período entre as 7 horas dessa quinta, 27, e as 7 horas desta sexta, 28.

Os municípios de Cedro e Araripe registraram, cada um, 70 mm.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão é de chuvas isoladas em todas as macrorregiões do Ceará ao longo do fim de semana.

O meteorologista Vinicius Oliveira destaca a possibilidade de chuvas nos períodos da tarde e noite desta sexta-feira, 28, devido à atuação de sistemas de brisa, áreas de instabilidade vindas do oceano e efeitos locais, como temperatura e relevo.

Oliveira ainda aponta que no fim de semana as chuvas devem ocorrer na faixa litorânea e no Sul do Ceará, principalmente durante as madrugadas.

Para as demais áreas do Estado, a expectativa é de precipitações durante a tarde e à noite.



