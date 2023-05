Ceará tem madrugada de poucas chuvas nesta terça-feira, 9

Precipitação foi isolada e passageira em partes da macrorregião Jaguaribana; previsão da Funceme é de baixa probabilidade de chuvas para o restante do dia

A madrugada desta terça-feira, 9, foi novamente de poucas chuvas no Ceará. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, houve apenas chuva isolada e passageira na macrorregião Jaguaribana. Ao longo da madrugada, vários municípios distintos receberam precipitação, mas ela durava somente alguns minutos.

Ainda na noite da segunda-feira, 8, a parte central da Jaguaribana, próxima a Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, concentrava as chuvas. Na madrugada, a precipitação ficou mais ao Sul, entre Alto Santo e Jaguaribe.

Para o restante do dia, a expectativa da Funceme é que haja poucas mudanças. A previsão do órgão é de céu variando entre parcialmente nublado e poucas nuvens em todas as macrorregiões. A faixa litorânea, o Cariri e o Sul da Jaguaribana apresentam possibilidade baixa de chuvas, mas, se ocorrer, deve ser passageira.

