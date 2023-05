Ceará: 12 açudes no Estado têm só até 10% de volume

Dados são do Portal Hidrológico do Ceará, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), levantados às 15h49min deste sábado, 6

Faltando menos de um mês para o fim da quadra chuvosa no Ceará, o Estado registra que 12 açudes só atingiram um percentual de até 10% de volume. Dados são do Portal Hidrológico do Ceará, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), levantados às 15h49min deste sábado, 6.

Até o período analisado, a Unidade federativa acumulava 50.8% de total de aporte hídrico — considerando todos os reservatórios acompanhados pelo monitoramento hidrológico. Chuvas intensas já tinham feito o Ceará ultrapassar a marca de 40% de volume no fim de abril último, marco que é o primeiro desde 2013.

Conforme dados do boletim da Fundação Cearense, atualmente 65 reservatórios estão sangrando no Estado e 17 estão com promessa de verter, registrando níveis acima de 90%. No entanto, o Estado têm 10 açudes que acumulam volumes inferiores a 30% apenas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dentre eles, 12 seguem em situação mais preocupante. Isso porque eles apresentam percentuais de volume que chegam até somente 10%. Os reservatórios que se encontram nessa situação são:

Bonito, em Ipu (10,28%);

Favela, em Tauá (3,43%);

Trici, em Tauá (5,38%)

Várzea do Boi, em Tauá (6,39%)

Cedro, em Quixadá (2,11%)

Monsenhor Tabosa, em Monsenhor Tabosa (10,56%)

Salão, em Canindé (0.31%)

Sousa, em Canindé (0.8%)

Madeiro, em Pereiro (2,64%)

Potiretama, em Potiretama (9, 93%)

Pompeu Sobrinho, em Choró (4.7%)

Barra Velha, em Independência (8,35%).

Açudes apresentam essa condição faltando menos de um mês para o fim da quadra chuvosa, que se estende até o próximo dia 31. Geralmente, após esse período as chuvas tendem a perder a intensidade.

No geral, contudo, o Ceará começou este mês de maio atingindo a média histórica da quadra chuvosa inteira. Somente entre 1º de fevereiro e 1º de maio, foram 600,7 milímetros (mm) registrados. Índice representa 1,2% da média para os quatro meses, conforme dados da Funceme.

O acumulado registrado em março, que foi 47,5% acima da média, colaborou para o resultado positivo. Já fevereiro e abril foram classificados na faixa definida pela Funceme como "em torno da média".



Canindé tem dois açudes com volume abaixo de 1%

Os açudes que apresentam os percentuais mais baixos de volume atingido, dentre aqueles que estão em monitoramento, ficam no município de Canindé, localizado no Sertão Central cearense. Reservatórios são: Salão (0.31%) e Sousa (0.8%), ambos com menos de 1% de nível de água.

De acordo com Junior Mourão, diretor geral da Defesa Civil de Canindé, dos açudes monitorados na cidade o único que alcançou um bom percentual referente a capacidade máxima foi o São Mateus, que conforme Portal Hidrológico segue com 99,8%. "Os demais não saíram do volume morto", afirma o representante.

"A última vez que tivemos a alegria de ver 100 dos açudes e açudecos saltarem foi em dois mil e nove", relembra ainda, destacando que a situação negativa dos reservatórios não é incomum na região.

Mediante esse cenário, Mourão frisa que a Defesa Civil permanece com 20 caminhões do Programa Operação Carro-Pipa em execução nas localidades que ainda estão sem acesso a água potável. Além disso, ele conta que na próxima semana deve haver uma reunião sobre a continuação do programa na área.