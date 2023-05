Barragem em Piquet Carneiro segue rompida após um mês

O rompimento de uma barragem em Piquet Carneiro fez com que o município decretasse estado de emergência há mais de um mês. De lá para cá, o represamento segue com a estrutura danificada, mas sem mais danos aos moradores.

No dia 2 de abril, fortes chuvas atingiram a cidade e causaram o rompimento da barragem de um açude particular. O incidente causou danos a lavouras e perdas de animais pertencentes a proprietários rurais.

Alguns dias após o rompimento, a prefeitura de Piquet Carneiro decretou situação de emergência. Segundo o Executivo municipal, a ordem teve como objetivo agilizar o atendimento às famílias atingidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao O POVO, o secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Piquet Carneiro, Niclézio Bezerra, afirma que, mesmo diante das circunstâncias causadas pelo rompimento da barragem, moradores da região onde se encontra a represa não foram diretamente atingidos.

“O açude que teve a barragem atingida é particular. Ela continua rompida. A comunidade que faz uso do açude não foi atingida por estragos do ponto de vista de prejuízos. Nenhum morador teve a sua casa atingida pela água. Apenas foram danificadas algumas capineiras”, apontou o secretário.

Dois dias após o represamento ter sido atingido, técnicos da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) e integrantes do secretariado municipal estiveram no local em que aconteceu a ruptura, onde acompanharam os trabalhos de restauração do espaço.

Em decorrência das chuvas, todos os açudes da cidade ficaram cheios — pelos menos 50 reservatórios foram alvos de ações com o intuito de não romperem.

“Fizemos uma ação emergencial, percorrendo mais de 50 comunidades com o intuito de fazer desobstrução e abertura de sangradouros de açudes particulares. Fizemos um levantamento. Temos um grupo de contingência caso pessoas venham a sofrer com estragos”, ressaltou Bezerra.

De acordo com a prefeitura, o decreto de emergência visa buscar apoio de órgãos do Estado e da União para os afetados pelo rompimento da barragem.

A administração da cidade ainda afirma que trabalha conjuntamente com os comitês de contingenciamento para impedir que estragos sejam observados.

Sobre o assunto Piquet Carneiro: após barragem romper, município vive estado de alerta

Motorista desaparece após carro ser arrastado em trecho inundado da CE-166

Há 70 anos, maior acidente ferroviário do Ceará deixava 100 mortos em Piquet Carneiro