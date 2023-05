CE: Cliente que pagou fatura duas vezes vai receber R$ 12 mil de indenização

Uma servidora pública vai receber R$ 12 mil de indenização da empresa Hipercard Banco Múltiplo, aponta sentença mantida pela Justiça cearense. A companhia cobrou a quitação de uma fatura que já havia sido paga pela cliente.

Segundo autos da Justiça, a servidora é cliente do banco desde 2008 e afirma ter sido pontual em seus pagamentos ao longo dos anos. Em 2018, no entanto, ela recebeu novamente a cobrança de uma fatura no valor de R$ 900. A empresa solicitou que ela enviasse os comprovantes de pagamento.

Para conseguir realizar o pagamento requerido pela empresa, a servidora precisou fazer um empréstimo pessoal no valor de R$ 1.500. Ao sustentar ser vítima de uma falha dos serviços da empresa, ela moveu uma ação judicial.

Em 2021, o Juízo da 33ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza havia determinado o pagamento, por parte do Hipercard, de R$ 10 mil por danos morais, além de R$ 1.800 de restituição do valor pago e R$ 440 de ressarcimento pelas despesas de transporte.

O POVO entrou em contato com a empresa para obter posicionamento sobre o caso. A matéria será atualizada quando a demanda for respondida.