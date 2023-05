Defesa Civil Nacional: Ibaretama está em situação de emergência em virtude das chuvas

O decreto foi reconhecido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional

A cidade de Ibaretama, a 144,9 km de Fortaleza, está entre os 12 municípios brasileiros em situação de emergência em decorrência dos desastres causados pelas chuvas. O decreto foi reconhecido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, nesta sexta-feira, 5. Com isso, a União enviará recursos para que ações de reversão de danos sejam realizadas, principalmente no que diz respeito à recuperação de estradas.

Até o momento, 1.486 municípios estão em situação de emergência devido a desastres no Brasil. Veja a lista de municípios em situação de emergência por região:

Nordeste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apodi - Rio Grande do Norte

Bom Jardim - Maranhão

Ibaretama - Ceará

Pedro II - Piauí



As cidades de Caetanos, na Bahia, e Calçados, Pernambuco, enfrentam período de estiagem.



Sul e Sudeste

Maria da Fé - Minas Gerais

Igrejinha e Minas do Leão, no Rio Grande do Sul enfrentam período de estiagem

Norte



O estado do Pará tem o maior número de reconhecimentos. Aparecem na lista os municípios de Ananindeua, Capitão Poço e Repartimento.

A cidade de Alta Floresta D’Oeste, em Rondônia está em situação de Calamidade Pública