Jovem sobrevive após cair de cachoeira em Ibiapina

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros MIlitar do Estado do Ceará

Um jovem de 21 anos de idade foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) na tarde desse domingo, 7, após cair na Cachoeira do Bica do Pajé, em Ibiapina, a cerca de 318 km de Fortaleza.

O rapaz se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente 30 metros. O impacto não causou danos maiores ao jovem, apenas uma lesão no ombro direito.

De acordo com o CBMCE, a vítima foi encontrada consciente, com sinais vitais estabilizados, e, após o resgate, foi direcionada aos cuidados da equipe médica no município.

Como evitar acidentes em cachoeiras

O Corpo reforça que, apesar de divertida, tomar banho de cachoeira é uma atividade perigosa e requer uma série de cuidados. Confira as recomendações abaixo:

Verifique as condições da cachoeira antes de entrar: confira se a água está limpa e se não há objetos perigosos, como pedras ou galhos, na área em que você planeja tomar banho.

Use sapatos apropriados para evitar escorregões e quedas, de preferência que tenham solado aderente e sejam resistentes.

Mantenha distância das quedas d’água: evite se aproximar demais das quedas d’água, pois a força da água pode arrastá-lo e causar afogamentos.

Não salte de lugares altos em cachoeiras, pois a água pode estar rasa ou ter objetos perigosos escondidos. Esses locais também podem conter lodo acumulado e ser escorregadio.

Nunca nade sozinho: sempre nade com um companheiro e mantenha-se perto da margem da cachoeira.

Respeite as placas e sinais de advertência: muitas cachoeiras têm placas e sinais de advertência para alertar sobre áreas perigosas.

Esteja preparado: leve um kit de primeiros socorros com você e esteja preparado para emergências.