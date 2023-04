Escolas municipais de Farias Brito passam a contar com detectores de metais

O município de Farias Brito, no Cariri cearense, vai implementar detectores de metais nas escolas da rede municipal de ensino a partir da próxima terça-feira, 2. Medida é tomada como uma ação preventiva, duas semanas após um estudante ferir duas colegas dentro de uma instituição pública de ensino da cidade.

Conforme prefeitura do município, detectores serão usados, ao todo, em 20 escolas da região. Iniciativa faz parte de uma série de ações que estão sendo implementadas para reforçar a segurança nas unidades municipais, garantindo assim "um ambiente mais seguro para os alunos, professores e funcionários".

"Estamos investindo em tecnologia para garantir a integridade física e emocional dos nossos estudantes. Os detectores de metais serão um importante instrumento de prevenção e combate à violência nas escolas", afirma Deda Pereira, prefeito do município.

Dentre as ações prometidas pela prefeitura nas escolas estão: instalação de detectores de metal, instalação de cerca elétrica, instalação de câmeras de vigilância para monitoramento das dependências escolares, treinamento para seguranças escolares e substituição de trancas de portas e portões.



Ataque em escola

Gestão municipal toma decisão duas semanas após um estudante de 14 anos ferir duas alunas, de 9 anos cada, dentro da Escola Municipal Isaac de Alcântara, localizada em Sítio Caras, Zona Rural da cidade.

Vítimas foram atendidas e passam bem fisicamente. Logo após o ataque, as aulas da unidade foram suspensas e só retomaram cerca de seis dias após o episódio.

Ação violenta fez parte de uma série sequenciada de ataques em escolas que ocorreu no Brasil nos últimos meses. De acordo com levantamento da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mais de 20 episódios desse porte ocorreram no País desde 2002.





