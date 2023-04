Ceará volta a ter chuva intensa na madrugada desta quinta-feira

Primeiras horas do dia tiveram registro de precipitação em todas as macrorregiões do Estado; Funceme prevê mais chuvas no Ceará para o restante do dia

Após alguns dias com registros fracos e pontuais, nesta quinta-feira, 27 o Ceará voltou a ter chuva intensa na madrugada. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, a chuva, que vinha desde a noite dessa quarta-feira, 26, continuou madrugada adentro. Todas as macrorregiões do Estado apresentaram algum nível de precipitação.

No Cariri a chuva foi pontual e passageira. No restante do Ceará, porém, o tempo seguia instável até o começo desta manhã.

É pouco provável que o cenário mude ao longo do dia. Segundo a previsão da Funceme, a expectativa é de céu variando entre nublado e parcialmente nublado no Ceará inteiro, com chuva em todas as macrorregiões.

