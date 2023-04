Homem é resgatado após ficar à deriva ao praticar kitesurf em praia de Aquiraz

Um homem de 68 anos que praticava kitesurf foi resgatado à deriva na praia do Beach Park, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, no início da tarde desta quarta-feira, 26.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o homem contou que estava praticando o esporte quando uma corda do equipamento se rompeu, fazendo com que ele não conseguisse levantar o propulsor do vento.

Os agentes do CBMCE resgataram o senhor Waldeloir Alves Fernandes de Oliveira, de 68 anos, com o auxílio de uma moto aquática, já que o senhor estava a cerca de 800 metros da costa. Com ele, estavam dois guarda-vidas do Beach Park, que estavam lhe dando apoio.

Ele foi trazido de volta em segurança. Com ele, um dos guarda vidas também voltou à praia no jetski e o outro voltou na prancha usada por eles para chegar até Waldeloir.

Participaram da ação o sargento Alcides Barreto de Lima, o cabo Eufrásio Lúcio Silva Neto e o soldado Francisco Erivelton Silva de Oliveira do CBMCE, e os guarda-vidas civis Franciel Delfino da Silva e Erasmo Barbosa.



