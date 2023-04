Patrulha Maria da Penha, em Juazeiro do Norte, realiza 100ª prisão

O projeto, que completou 3 anos em 2022, trabalha no combate à violência doméstica e assiste atualmente a mais de 850 mulheres

A Patrulha Maria da Penha, projeto da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Juazeiro do Norte, no Cariri, a 489,2 km de Fortaleza, realizou no último dia 19 de abril, a sua centésima prisão desde que foi criada, em setembro de 2019. O patrulhamento é realizado preferencialmente por guardas municipais femininas e, atualmente, assiste a mais de 850 mulheres vítimas de violência doméstica.



O caso que resultou na centésima prisão aconteceu no Mercado Central de Juazeiro, e tratou-se de um descumprimento de medida protetiva. Como relata o subinspetor Fernando Félix, membro da patrulha, ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri, a equipe teve de agir com habilidade e respeito diante da grande movimentação no local.

Para ele, no entanto, a centésima segunda prisão, que aconteceu no último domingo, 23 de abril, no bairro Timbaúba, foi ainda mais marcante: “Foi uma que eu considero, da minha atuação, uma das prisões mais delicadas. A vítima estava muito lesionada, sangrando muito, e a gente conseguiu fazer uma intervenção de forma imediata e eficaz prendendo o agressor,” relatou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de lidar com muitos casos de violência, o subinspetor tem orgulho de que a patrulha tenha conseguido intervir antes de possíveis feminicídios.

“É um serviço que me motiva, me dá orgulho, pelos feedbacks que a gente recebe das assistidas, tendo um trabalho efetivo. A gente repete: estamos diuturnamente, 24 horas por dia, sete dias por semana para prestar o melhor serviço a essas mulheres. A gente reforça: denunciem mulheres. Tem equipe e tem uma rede para dar suporte a vocês”, coloca.

Ele ressalta, no entanto, que o trabalho requer estrutura tanto material quanto psicológica, uma vez que “as vítimas estão destruídas psicologicamente, materialmente, às vezes fisicamente”.

Denúncias

É possível denunciar violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas à Patrulha Maria da Penha, de Juazeiro do Norte, pelo telefone 88 933001414.



Sobre o assunto Aposentada é encontrada morta com sinais de violência em matagal de Juazeiro do Norte

Homem é preso por estupro de vulnerável e tráfico de drogas em Juazeiro do Norte

Juazeiro do Norte terá carteirinha de identificação para pessoas com autismo

Incêndio atinge contêiner de lixo em UPA e 5 pacientes são transferidos

Médico denuncia ameaça de morte motivada por homofobia em academia de Juazeiro do Norte

Tags