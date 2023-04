Prefeitura de Caucaia retoma gestão de dois hospitais após romper contrato com OS

A Prefeitura de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, retomou a gestão de dois hospitais municipais após romper o contrato com a Organização Social (OS) Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS). A entidade era responsável pela execução direta dos serviços de saúde no Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha e na Maternidade Santa Terezinha. Com o fim do acordo, os dois equipamentos voltam ao controle da Secretaria Municipal de Saúde.

Em live realizada nas redes sociais nesta quarta-feira, 26, o prefeito Vitor Valim (sem partido) explicou que o contrato foi encerrado de forma "amigável" e que a mudança de gestão não deve impactar na prestação dos serviços e nem em prejuízo para servidores e fornecedores. "O processo de transição, que acontecerá nos próximos 15 dias, acontecerá de forma cuidadosa e transparente. Essa tranquilidade que eu quero passar para todos", afirmou Valim.

Valim ainda acrescentou que em maio a Prefeitura irá apresentar o projeto de reforma do Hospital Dr. Abelardo Gadelha. Recentemente, a unidade foi equipada com dez novos leitos de UTI. Segundo o prefeito, a previsão é que as intervenções na estrutura do equipamento sejam concluídas até o fim de 2024.

