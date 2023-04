Quatro tremores são registrados no Ceará até o meio desta semana

O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LABSIS-UFRN) pondera que todos os eventos são de baixa intensidade

Quatro eventos de tremores foram identificados e localizados no Ceará desde a última segunda-feira, 24, até esta quarta-feira, 26. As informações são do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis-UFRN).

Nesta quarta, 26, o tremor de terra foi registrado em Sobral, interior do Ceará. O evento aconteceu às 22h31min, com magnitude preliminar calculada em 1.3 mR. Para tanto, segundo o LabSis, as áreas com maior ocorrência de tremores do Ceará acontecem, majoritariamente, em Cascavel, Sobral e Palhano.



Na terça-feira, 25 de abril, a cidade de Tejuçuoca, microrregião do Médio Curu, foi recepcionada com magnitude preliminar de 2.3 mR.



Já na segunda-feira, 24, dois eventos, de intensidade leve, foram identificados. Um em Maranguape, a 26,6 km de Fortaleza, às 5h41min, com 1.9 mR. O epicentro, no entanto, foi localizado na região do município de Caridade, às 10h10min, com 2.2 mR.



Eduardo Menezes, geofísico do LabSis-UFRN, diz que não há precisão da localização. Pode haver uma margem de erro de cerca de 3 quilômetros (km). "Sendo assim, mostra municípios diferentes, mas podem estar no mesmo. No caso dos dois eventos, talvez podem ter acontecido somente em Maranguape".

O geofísico pede para que os cearenses fiquem tranquilos, haja vista que, estes últimos eventos ocorridos no Ceará “são comuns, de baixa intensidade, e não trazem nenhum risco para a população ou para as estruturas. Eles são provenientes de falhas geológicas, que entram em ações e geram estes tremores que são registrados”, comentou.



Nordeste: tremores históricos

Na história do território nordestino, o recorde de magnitude já registrado aconteceu em 1980, na cidade de Pacajus, interior do Ceará. A magnitude foi de 5.3 mR. Após 11 anos (1991), o terceiro maior evento também acontecia no Ceará, em Irauçuba, microrregião de Sobral, com magnitude de 4.8 mR.

Para Eduardo, no entanto, o segundo tremor, de 1986, foi “o mais tenso”, não somente pela magnitude alta de 5.1 mR, mas sim, por ter perdurado 10 anos ininterruptos. Outrora, em 1989, mais um feito marcante na cidade, 5.0 mR. Desde então, mais de 50 mil tremores já foram totalizados na região.

