Após surto de Covid, Câmara de Juazeiro do Norte torna obrigatório uso de máscaras

O uso de máscaras de proteção facial voltou a ser obrigatório na Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, a 531 quilômetros, após o registro de um surto de Covid-19 entre os servidores do local. A decisão consta em portaria assinada pelo presidente da Casa, Capitão Vieira Neto (PTB). A exigência do item também vale para o público externo que visitar o prédio do legislativo.

A portaria, publicada nesta terça-feira, 25, informa que "um alto número de testagens positivas" foi registrado na sede do Poder. No total, 13 servidores foram diagnosticados com a infecção. Eles estão em isolamento domiciliar e durante o período de recuperação cumprirão expediente no modelo home office. Como nenhum dos 21 vereadores testou positivo, as sessões planárias presenciais estão mantidas às terças e quintas-feiras.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, Vieira Neto justificou que a obrigatoriedade da máscara é necessária para proteger servidores, parlamentares e a população que acompanha as sessões legislativas. A medida vale por tempo indeterminado. Durante a restrição, a Câmara vai disponibilizar o item de proteção para todos os frequentadores do local.

Em mais de três anos de pandemia, Juazeiro do Norte registrou 55,3 mil casos de Covid-19 e 720 mortes em decorrência da doença. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde.

