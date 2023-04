Quadra Chuvosa: Sudeste do Ceará concentra chuvas da madrugada

Precipitação ocorreu nas macrorregiões Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns, mas foi pouco intensa; Funceme prevê chuva isolada para o resto do dia

As chuvas na madrugada desta terça-feira, 25, foram restritas à parte Sudeste do Ceará. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, a chuva foi concentrada nas macrorregiões Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns. O nível de precipitação variou entre fraco e moderado nestes locais.

O tempo apresentava instabilidades nessas macrorregiões desde a noite da segunda-feira, 24. Por volta das 5 horas, porém, não havia mais focos de chuva significativos no Estado.

Para o restante do dia, a Funceme prevê céu variando entre parcialmente nublado e sem nuvens em todo o Ceará. Na faixa litorânea e na macrorregião da Ibiapaba há alta possibilidade de chuvas, enquanto as demais partes do Estado apresentam poucas chances. Em ambos os casos, porém, a precipitação deve ser isolada e passageira.

