Acaraú registra maior chuva no Ceará nas últimas 24h; veja previsão

Choveu em apenas cinco municípios do Ceará nas últimas 24 horas, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os índices pluviométricos diminuíram em relação às semanas anteriores e o esperado é que o Estado tenha uma baixa possibilidade de chuvas pelos próximos três dias.

O município de Acaraú registrou o maior índice pluviométrico, com 22 milímetros (mm) (Posto: Acaraú), seguido por Cruz (Posto: Sítio Pitombeiras de Cruz), com 19.8 mm, e Icapuí (Posto: Retiro Grande), com 4.4 mm. Veja os postos que mais detectaram chuvas no gráfico a seguir:



Segunda-feira - 24/04/2023

Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte e Cariri.

Terça-feira - 25/04/2023

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, Ibiapaba, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Quarta-feira - 26/04/2023

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.



Entre os 157 reservatórios cearenses monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), 59 estão sangrando e outros 15 apresentam volume acima de 90%. O Estado também conta com 34 açudes com volume abaixo dos 30%.

No mesmo período no ano passado, o Ceará tinha 33 reservatórios sangrando, nove acima dos 90% e 59 com volume inferior a 30%.



