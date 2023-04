Esquema de furto e receptação de fios é desarticulado no Ceará

Quatro suspeitos de participar de um grupo especializado em furto e receptação de fios de cobre foram presos no Ceará. As prisões preventivas foram cumpridas nos municípios de Camocim e Bela Cruz, no Norte cearense, nesse sábado, 22. A operação da Polícia Civil foi denominada de "Fio da Meada".



De acordo com a Polícia Civil, 40 metros de fios de cobre foram apreendidos. O grupo costumava atuar na região Norte do Ceará e praticava furtos em residências e estações de tratamento da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece).

A investigação aponta que o último furto foi no dia 6 de fevereiro. Um operador da estação de tratamento de esgoto em Bela Cruz percebeu que foram subtraídos 40 metros de fios de cobre. Esse material ligava o poste à casa de bomba e estava em um prédio público. O mesmo material foi achado na casa de Antônio de Oliveira Pereira, o Cinquentinha. Ele, que tem 25 anos de idade, possui antecedente por roubo. No entanto, os suspeitos fugiram.

Conforme a PCCE, os mandados de prisão foram expedidos pelo 5º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Os presos foram Wagner Lincoln Vasconcelos, de 36 anos, Juarez Cláudio de Vasconcelos Júnior, conhecido como Junin, de 28 anos, apontados como chefes do grupo. As prisões foram em Bela Cruz. Já Airton Bruno dos Santos, de 27 anos e o Cinquentinha foram detidos em Bela Cruz e Granja, respectivamente.

Todos foram encaminhados a delegacia de Bela Cruz, exceto Cinquentinha, que foi levado para a Delegacia Municipal de Camocim. A PCCE informou que segue em busca de prender outros suspeitos.

