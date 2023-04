Ceará tem volume de chuvas menor em abril

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou uma média de chuvas abaixo dos 5 mm em 12 dos últimos 14 dias no Ceará. O volume é considerado normal pela Fundação, que atribui a redução ao posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

“Nestas circunstâncias, há um favorecimento de estabilidade sobre o Estado, ou seja, predomínio de sol, e poucas nuvens, já que a ZCIT (principal sistema indutor de chuvas do presente mês), encontra-se afastado do território cearense”, explica o meteorologista Frank Baima.

A redução já era esperada e foi apontada pelo órgão na divulgação do prognóstico climático lançado no final de janeiro. Ainda de acordo com a Funceme, é esperado o aumento da nebulosidade no Estado a partir desta terça-feira, 26, com possibilidade de chuvas sobre a faixa litorânea do Estado e região do Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

A diminuição acontece após o maior volume de chuvas para o mês de março dos últimos 15 anos. Com 300 milímetros registrados, o acumulado superou o mesmo período de 2020 e se tornou o segundo mais chuvoso no século, atrás apenas de março de 2008, que obteve média superior aos 332 mm.

Todas as macrorregiões tiveram chuvas acima do esperado, com destaque para o Litoral de Fortaleza, Litoral Norte e Ibiapaba, com 377, 370.4 e 347.6 mm, respectivamente. “As chuvas expressivas foram observadas principalmente na segunda quinzena do referido mês, onde destaca-se a atuação da ZCIT nos eventos das chuvas no centro-norte do Estado”, conclui o meteorologista.

