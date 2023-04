Lagoa do Cauípe, em Caucaia, terá nova tirolesa; veja vídeo

Com descida de 10 metros de altura e 200 metros de travessia sobre a lagoa, o equipamento tem previsão de começar a funcionar antes das férias de julho. Ação da Prefeitura no local gerou polêmicas; relembre

A Prefeitura de Caucaia reuniu a imprensa e influenciadores de internet na manhã desta sexta-feira, 21, feriado de Tiradentes, para mostrar como vai ser a nova tirolesa construída na lagoa do Cauípe (distante 47,8 km de Fortaleza).

O equipamento possui 10 metros de altura e cabos duplos que se estendem de uma margem a outra da lagoa. Segundo a Prefeitura, o trajeto de 200 metros é percorrido em cerca de 20 segundos e com velocidade média de 30 km/h.

São quatro pontos de descida simultâneas na plataforma, que tem capacidade de atender a pessoas com até 110 kg. A tirolesa foi construída com base em especificações internacionais de segurança e possui licenciamento ambiental.

Veja o vídeo da tirolesa em uso:

A abertura ao público está prevista para acontecer em até três meses, aproveitando a alta estação e as férias escolares de julho. A operação será feita pela empresa vencedora de uma licitação que já está em andamento.

O Executivo municipal afirmou que uma proposta enviada à Câmara Municipal prevê que metade do valor a ser arrecadado com a venda de entradas deve ficar com os bugueiros regularizados, ao passo que a outra metade será destinada ao fundo municipal do meio ambiente, órgão que financiou a construção.

O custo foi de um pouco mais de R$ 1,2 milhão, de acordo com o termo de homologação da licitação publicado em julho do ano passado.

“A ideia da tirolesa pública surgiu como parte de um grande projeto da Prefeitura para a revitalização do litoral, que inclui a construção de espigões e a criação do Parque das Dunas, dentre outras ações. Sobre as tirolesas, especificamente, muitas estavam em funcionamento aqui no Município sem ter autorização nem condições seguras de operação, o que poderia causar acidentes”, destacou Vitor Valim (sem partido), prefeito de Caucaia.

Lagoa do Cauípe: relembre algumas polêmicas

A estrutura da tirolesa foi montada da lagoa do Cauípe, região que passou por intervenção da Prefeitura e ficou no centro de uma série de imbróglios relacionados a questões ambientais e indígenas, tendo sido alvo da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e Ministério Público estadual e federal.

“A ação da Prefeitura na lagoa do Cauípe foi de desassoreamento e preservação ambiental. O espelho d'água atualmente é de 16 hectares, antes eram apenas dois. Foi o processo de dragagem e desassoreamento que propiciaram um local apropriado para o turista praticar o kitesurfe", afirmou Valim.

"Foi uma ação muito criticada, mas nada melhor do que o tempo e a prática para mostrar que o que foi feito foi para o bem comum”, completou.

“A área de cerca de 200 hectares era ocupada por diversas barracas que estavam em situação irregular, ou seja, sem tratamento de esgoto e coleta de lixo, dentre outros problemas. Também fizemos uma série de interdições de tirolesas na região que ofereciam riscos à vida dos frequentadores. Preservação ambiental e desenvolvimento não são dois conceitos conflitantes, muito pelo contrário. Onde não há regulação, o meio ambiente sofre”, acrescentou Leandro Araújo, presidente do Instituto de Meio Ambiente de Caucaia (IMAC).



