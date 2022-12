Dono de tirolesa onde turista morreu é indiciado por homicídio culposo

A vítima, Sérgio Murilo Lima de Santana, caiu quando a viga de sustentação do equipamento rompeu no momento da descida

O dono da tirolesa onde um turista paraense morreu ao cair em outubro desse ano, em Canoa Quebrada, foi indicado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A vítima, Sérgio Murilo Lima de Santana, caiu quando a viga de sustentação do equipamento rompeu no momento da descida. O homem ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos devido à altura, quando um dos cabos de sustentação da tirolesa desprendeu e ele chocou-se com uma duna.