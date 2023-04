Entenda o esquema de segurança da Arena Castelão durante eventos esportivos

O trabalho para garantir a segurança de quem frequenta a Arena Castelão começa muito antes da chegada dos torcedores ao palco esportivo. Quatro horas antes do início das partidas, os profissionais da Segurança do Estado já se posicionam em pontos estratégicos dentro e fora do estádio para acompanhar as movimentações no local.

“Nós chegamos bem antes para preparar o policiamento e fazer a preleção, repassando tudo que vai acontecer durante o jogo, e ficamos até a dispersão da torcida”, afirma a capitã Maria Freitas, subcomandante da 3ª Companhia (Policiamento de Eventos) do 2º Batalhão de Policiamento de Choque da PMCE (Polícia Militar do Ceará).

Essa organização faz parte do esquema montado dias antes do evento. De acordo com o tenente-coronel e comandante do BPChoque, Eduardo Landim, é responsabilidade do clube mandante elaborar o plano de segurança do evento.

“Esse plano é discutido pelos órgãos envolvidos, como a Federação Cearense de Futebol, o clube visitante, o Ministério Público do Ceará, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, além dos órgão municipais como Autarquia Municipal de Trânsito, Guarda Municipal, Agência de Fiscalização de Fortaleza e Regionais”, explica Landim.

Segurança no Castelão: Como é divido o policiamento em dias de jogos

A fiscalização de ocorrências, dentro e fora do estádio, é competência da PMCE, desde antes da chegada, até após a saída dos torcedores. Os registros feitos durante as partidas são acolhidos pela Delegacia e Juizado do Torcedor localizados no estacionamento da Arena Castelão.

No dia dos eventos a parte externa do equipamento é responsabilidade do CPRaio (Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas). A ação começa já nos terminais de ônibus, desde o apoio à Guarda Municipal, realizado por equipes do CPRaio, do Cotam (Comando Tático Motorizado) e Forças Táticas presentes nos locais, até a escolta de times e torcedores até o estádio.

No perímetro mais próximo à praça esportiva, as escoltas ganham o apoio da cavalaria para inibir possíveis atos de violência. Além de clubes e torcedores, os vendedores ambulantes também são incluídos na fiscalização feita pela Agefis (Agência de Fiscalização de Fortaleza) em parceria com o BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental).

Já o policiamento interno fica por conta do BPChoque, que incorpora desde a entrada nos portões até invasões de campo e segurança da equipe de arbitragem. “Nesse intervalo também é feita a conferência dos instrumentos, faixas e bandeiras das torcidas organizadas”, completa o tenente-coronel Landim.

Toda essa equipe é auxiliada por 260 câmeras distribuídas nos setores do estádio e monitoradas no Centro de Controle de Operações (CCO) pela Secretaria do Esporte (Sesporte), Polícia Militar e Polícia Civil.

Segurança no Castelão: Reforço em defesa das Mulheres

Além das ocorrências como violência ou furtos, o esquema de videomonitoramento também auxilia no combate a casos de assédio contra mulheres no estádio. A capitã Maria destaca a importância desse aparato para captar comportamentos considerados comuns para quem ainda não têm conhecimento do que se classifica como importunação sexual.

“É um excesso que ocorre na comemoração do gol ou na ida ao banheiro. No monitoramento conseguimos verificar essas situações e, a depender do que está acontecendo, vamos até a mulher e, se ela se sentir constrangida, oferecemos uma policial feminina para acompanhá-la”, afirma.

As denúncias de assédio e/ou importunação sexual podem ser feitas em qualquer Delegacia Civil. Caso seja registrado o flagrante, a ocorrência é destinada para a delegacia da área. “Nós sempre temos uma mulher policial em cada setor do estádio. Mas, se for necessário, encaminhamos o caso até a delegacia especializada”, garante a Capitã Maria.

Além das câmeras, o Castelão também conta da presença do ônibus Lilás em dias de jogos O equipamento da SPS (Secretaria da Proteção Social) dispõe de psicólogas, assistentes sociais e advogadas para fornecer atendimento biopsicosocial e jurídico para as torcedoras.

Segurança no Castelão: Atuação nos clássicos

Uma atuação especial das equipes de segurança pode ser vista em dias de clássico na Arena Castelão. Para manter o espetáculo das duas torcidas, um reforço no policiamento é implementado dentro e fora do estádio. Assim como foi registrado na última partida do Campeonato Cearense 2023, disputado entre Ceará e Fortaleza, e que recebeu mais de 56 mil espectadores. Na ocasião, mais de 400 policiais foram destacados para o efetivo do jogo.

“A PMCE está mantendo a dinâmica de duas torcidas no estádio (mandante e visitante), fator de maior risco, mas ainda assim consegue diminuir os índices de violência, fato diferente em alguns outros estados que adotaram nos principais clássicos a torcida única”, conclui o tenente-coronel Landim.



O segundo titular da Sesporte, Rogério Pinheiro, destaca a importância da integração entre o trabalho intersetorial e a tecnologia para garantir ao público um bom espetáculo no estádio.

“Recentemente, foi feita, junto ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a interligação desse sistema com algumas câmeras localizadas nas vias de acesso à Arena Castelão. Disponibilizamos dois operadores para fazer esse monitoramento a todo tempo. Esse trabalho integrado permite, por exemplo, receber jogos de grande porte com duas torcidas. Importante ressaltar as reuniões entre Sesporte, SSPDS e as torcidas. A gente trabalha para que as belas festas continuem a acontecer em nossa arquibancada”, conclui o secretário.

