PRF realiza primeiro leilão de 2023 com mil veículos; veja regras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará realizará, nos próximos dias 24 e 25 de abril, o primeiro leilão de 2023. Na ocasião, 1.000 veículos que foram retidos, abandonados e recolhidos durante as operações de fiscalização da PRF no Estado serão leiloados.

De acordo com a PRF, o leilão será realizado de forma eletrônica, por meio do site do leiloeiro, desta forma, será garantida “a transparência e a acessibilidade aos interessados em participar do certame”.

Os veículos disponíveis no leilão são oriundos de apreensões em operações de combate ao contrabando, descaminho, transporte irregular de mercadorias, além de veículos abandonados e recolhidos por irregularidades administrativas. Entre os veículos disponíveis, encontram-se carros de passeio, motocicletas, caminhões e utilitários.

Os lotes poderão ser visitados na quinta-feira, 20, e na sexta-feira, 21, em todos os pátios discriminados no Edital do Leilão. Para participar do evento, os interessados podem conferir endereços no edital e também conferir os lotes no site do leiloeiro.



