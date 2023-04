Uruoca tem maior chuva no Ceará nas últimas 24h; veja previsão para os próximos dias

A tendência é que as chuvas continuem pelos próximos três dias em todas as macrorregiões do estado

Choveu em pelo menos 47 municípios do estado do Ceará nas últimas 24 horas, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A tendência é que as chuvas continuem pelos próximos três dias em todas as macrorregiões do estado.

O município de Uruoca registrou o maior índice pluviométrico, com 112.2 milímetros (mm) (Posto: Paracua), seguido por Granja (Posto: Pessoa Anta), com 46 mm, e Martinópole (Posto: Martinópole), com 43.5 mm. Veja os postos que mais detectaram chuvas no gráfico a seguir:

Ceará registra chuvas em 47 cidades: veja a previsão para os próximos dias

Quarta-feira - 19/04/2023

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões.

Quinta-feira - 20/04/2023

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões.

Domingo - 16/04/2023

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com com chuva isolada em todas as macrorregiões.



(os dados são da Funceme)

