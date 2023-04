Ceará registra chuvas isoladas nesta quarta, 12; veja previsão do tempo

O estado do Ceará registrou poucas chuvas entre as 7 horas da terça, 11, e as 7 horas desta quarta-feira, 12.

De acordo com boletim divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em cerca de dez municípios. Na última atualização, nenhuma das cidades havia registrado acumulado superior a 20 milímetros.

Na madrugada, chuvas fracas foram registradas na macrorregião Jaguaribana, no Litoral do Pecém e no Litoral Norte.

O município de Itapiúna, a 109,6 quilômetros de Fortaleza, registrou a maior precipitação durante o período, com 15 milímetros, no posto Fazenda Boa Vista. Na capital, a maior chuva foi de 1.8 milímetros, no posto de Messejana.

Durante o dia, a previsão é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens. Há condições de chuvas isoladas no Estado, com possibilidade menor nas macrorregiões do Cariri, centro-sul da Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns.

Confira as maiores chuvas das últimas 24h (12/04)

Itapiúna (Posto Itapiúna): 23 milímetros

Itapiúna (Posto Fazenda Boa Vista): 15 milímetros

Itapiúna (Posto Palmatória): 14.4 milímetros

Redenção (Posto Açude Acarape do Meio): 10 milímetros

Fortim (Posto Fortim): 8 milímetros

Aratuba (Posto Camarão): 7 milímetros

Palmácia (Posto Palmácia): 6.6 milímetros

São Gonçalo do Amarante (Posto Santo Amaro): 6.2 milímetros

Araripe (Posto Brejinho): 5.4 milímetros

Aquiraz (Posto Sítio Sapucaia Fagundes): 3 milímetros

Veja a previsão do tempo para os próximos dias no Ceará

Nesta quinta-feira, 13, o céu pode variar de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões. Há grande possibilidade de precipitação na faixa litorânea, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité e norte da Jaguaribana. No restante do Estado, há poucas condições de chuvas isoladas. Para a sexta-feira, 14, a previsão do tempo é a mesma.

