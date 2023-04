Açude Fogareiro, em Quixeramobim, sangra depois de 11 anos

O açude Fogareiro, localizado na cidade de Quixeramobim, chegou a capacidade máxima nesta quarta-feira, 12. Ele faz parte da bacia hidrográfica do Banabuiú e pode chegar a 118 milhões de metros cúbicos (m³) de volume. A última vez que o açude verteu foi em 2011.

Com ele, o Ceará tem 63 barragens sangrando, de acordo com dados do Portal Hidrológico, mantido pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Outras 10 barragens estão com capacidade acima de 90% preenchida.

O Fogareiro iniciou o ano de 2023 em volume morto, com apenas 2,52% do volume total. No começo da quadra chuvosa, em fevereiro, o volume era ainda menor, com 2,37%. Apenas neste mês de abril, o açude recebeu aporte equivalente a mais da metade de sua capacidade.



A Defesa Civil do Estado chegou a analisar a região próxima ao açude para verificar riscos de alagamentos no início de abril. No entanto, o órgão descartou a possibilidade de inundações no entorno.



Bacia do Banabuiú tem sete açudes sangrando

A bacia hidrográfica do Banabuiú, a terceira maior do Ceará, tem sete açudes sangrando, contando com o Fogareiro. Dos 2.674,59 hectómetros cúbicos (hm³) de capacidade, 968,92 hm³ estão preenchidos, o que representa 36,60% do volume da bacia.

Grande parte desse volume é do açude de mesmo nome, que sozinho tem 1.534 hm³ de capacidade. O Banabuiú é o terceiro maior açude do Ceará e, nesta quadra chuvosa de 2023, chegou a 34,97% do volume total. A última vez que a barragem esteve com esse nível de aporte foi em 2013, há 10 anos.



