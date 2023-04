Barragem rompe e destrói estrada carroçável em Maranguape após fortes chuvas

O rompimento da parede de uma barragem, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu ao meio uma estrada carroçável no Distrito de Retiro, zona rural do município, na manhã desta terça-feira, 11. A forte correnteza assustou os moradores da região, mas de acordo com a Prefeitura, não houve feridos ou danos patrimoniais.

A Defesa Civil Municipal esteve no local e descartou risco de inundações nas residências construídas no entorno do reservatório. O prefeito Átila Câmara também visitou a área do incidente, acompanhado de secretários e de engenheiros da Secretaria de Infraestrutura. Ele explicou que o rompimento ocorreu na parede auxiliar, e não na barreira de contenção principal. "A parede não suportou a vazão de água, as fortes chuvas que vem acontecendo", afirmou.

Segundo o gestor, a estrada será reconstruída assim que a velocidade do escoamento diminuir. "A gente está só aguardando baixar a sangria para refazer a parede. Já interditamos os acessos, por questão de segurança. Pelo que estamos vendo, açude não vai perder toda a sua água", frisou. Construída há 23 anos, a barragem serve para o abastecimento humano de vários distritos do município.

O rompimento da barragem ocorreu após mais uma madrugada chuvosa em Maranguape. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a cidade registrou acumulado de 52 milímetros (mm) de precipitações nesta terça-feira, 11.

