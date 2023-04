Em 11 dias, Ceará atinge metade das chuvas esperadas para abril

Em apenas 11 dias, o volume de chuvas no território cearense ultrapassou a metade da média histórica para todo abril. Até esta terça-feira, 11, choveu 94,8 mm no Ceará, o que equivale a 50,4% dos 188 mm esperados para o mês. Os dados são do Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).



O grande volume pluviométrico fez com que sangrasse o açude Araras, em Varjota, sangrasse. O reservatório é o quarto maior do Estado, só atrás do Castanhão (Alto Santo), Orós (Orós) e Banabuiú (Banabuiú).

Entre as macrorregiões do Estado, o Litoral de Fortaleza é aquele com maior volume de chuva observada, com 142,5 mm registrados — 55% do esperado para abril. Em seguida vêm o Litoral Norte (122 mm), Ibiapaba (116,8 mm), e Maciço de Baturité (103,9 mm). Já entre as regiões hidrográficas, o destaque é o Sertão de Crateús — área tradicionalmente seca —, que já recebeu 77,5% da precipitação esperada para todo o mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O último domingo, 9 de abril, foi o dia no mês com maior precipitação observada neste mês, com uma média de 18,8 mm em todo o Estado. Na data, chuvas causaram o rompimento de uma barragem particular no município de Farias Brito, na região do Cariri, e duas barragens em Itapipoca, na região Oeste.

Em abril de 2022, as chuvas no território cearense ficaram em torno da média, mas não chegaram a ultrapassá-la. À época, foram registrados 181,5 mm, com maiores volumes na segunda metade do mês. Nos últimos três anos, o volume de chuvas no Ceará em abril não chegou a ultrapassar a média histórica.

Atualmente, segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o Ceará tem 62 açudes sangrando. Além destes, outros 10 açudes tem acima de 90% do seu volume preenchido.