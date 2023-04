Defesa Civil descarta risco em barragem rompida, mas vê problemas em outros três açudes

Após o rompimento de uma barragem causar inundações e deixar desabrigados em Farias Brito, na região do Cariri, no último domingo, 9, técnicos da Defesa Civil do Ceará visitaram o município nesta segunda-feira, 10, para avaliar as condições de segurança do reservatório. No relatório final da inspeção, os profissionais descartaram risco iminente de uma nova ruptura. Por outro lado, apontaram problemas em outros três açudes particulares localizados no entorno da barragem.

"Verificamos alterações nas paredes desses açudes. Foi recomendado aos proprietários que façam o rebaixamento dos sangradouros para evitar que haja rupturas", informou o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Haroldo Gondim. A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), que também enviou técnicos para as inspeções, irá monitorar a situação dos açudes vistoriados e acompanhar a execução das adequações sugeridas pelo órgão de proteção.

A barragem que se rompeu fica localizada no Distrito Cachoeira dos Bezerras, na zona rural do município, no limite entre Farias Brito e Nova Olinda. O incidente ocasionou a elevação súbita no nível do rio Cariús, causando inundação no centro de Farias Brito e no Distrito de Cariutaba, distante a 15 quilômetros da sede. O reservatório fica localizado dentro de uma propriedade privada.

Com as chuvas sem dar trégua em todo o Estado, o coordenador da Defesa Civil solicita às prefeituras que fiscalizem a segurança dos açudes particulares construídos no entorno de rios. "Solicitamos aos municípios que façam esse trabalho de localização dessas barragens que possam causar algum transtorno, algum rompimento de suas paredes e gerar inundações, alagamentos e até mesmo a perda de vidas humanas e animais, além de perdas patrimoniais e lavouras".

