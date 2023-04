Ceará tem poucas chuvas na madrugada desta quarta-feira, 12

Precipitação no começo da quarta-feira foi restrito a áreas no Litoral Norte e no Litoral do Pecém, havendo registros também na macrorregião Jaguaribana

A madrugada desta quarta-feira, 12, foi de poucas chuvas no Ceará. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, a precipitação ocorreu em duas áreas do Estado e foi limitada. Nas primeiras horas do dia, chuvas fracas atingiram a macrorregião Jaguaribana, terminando por volta das 3 horas.

Aproximadamente no mesmo horário, o Litoral do Pecém e o Litoral Norte tiveram o começo da chuva. A precipitação, também de pouca intensidade, segue em partes isoladas até o começo desta manhã.

Para o restante do dia, a previsão da Funceme é de céu variando entre nublado e parcialmente nublado em todo o Ceará. Nas macrorregiões do Cariri e no Centro-Sul da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns há poucas chances de chuva isolada, enquanto o restante do Estado tem possibilidade maior de precipitação.

