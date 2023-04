Chuvas em 2023 superam médias anuais de cinco anos

Expectativa é que quadra chuvosa traga novos resultados nos próximos dias. Melhor média anual foi no ano passado, com 1007.8 milímetros

As chuvas deste início de 2023 no Estado do Ceará já superaram as médias máximas anuais de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, de acordo com o calendário da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Apenas de janeiro até abril deste ano, 618.8 milímetros (mm) de chuva foram observados por todo o território cearense. Além disso, em todos os 184 municípios monitorados pela Funceme já choveu.

Para esta terça-feira, 11, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prognosticou que 99 municípios devam receber chuvas. Caso se concretize, serão 100 milímetros (mm) registrados apenas em um único dia.

Com pouco menos da metade, se chover mais 49 mm, já ultrapassará a marca equivalente a todo o ano de 2017, quando o Ceará teve 667.8 mm acumulados.



O observado somente neste passeio pela quadra chuvosa de 2023, será suficiente para chegar muito próximo à somatória de 2021 inteiro, onde houve 690.5 mm.



Nos últimos 11 anos, até então, 2022 teve os registros mais abundantes, quando choveu, de janeiro à dezembro, 1007.8 mm.

Saiba os anos e os resultados que 2023 já superou:

2012 - 363.8 mm



2013 - 548.7 mm



2014 - 546.1 mm



2015 - 523.4 mm



2016 - 550 mm

