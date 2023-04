Martinópole registra maior chuva das últimas 24 horas no Ceará; veja previsão do tempo

O município de Martinópole, a 320 quilômetros de Fortaleza, registrou a maior chuva do Estado nas últimas 24 horas. A cidade registrou 110 milímetros entre as 7 horas da segunda, 10, e as 7 horas desta terça-feira, 11.

De acordo com boletim de Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em mais de 70 cidades do Ceará.

Os municípios de Jijoca de Jericoacoara (61 milímetros), Baturité (53 milímetros) e Guaramiranga (53 milímetros) também registraram altas precipitações. Na Capital, o maior registro foi de 45 milímetros, no posto da Fundação Maria Nilva/Água Fria, seguindo pelo posto de Messejana, com 40.4 milímetros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira as maiores chuvas das últimas 24h (11/04)



Martinópole (Posto Martinópole): 110 milímetros

Jijoca de Jericoacoara (Posto Jijoca de Jericoacoara): 61 milímetros

Martinópole (Posto Açude Martinópole): 57.4 milímetros

Baturité (Posto Baturité): 57 milímetros

Guaramiranga (Posto Guaramiranga): 53 milímetros

Maranguape (Posto Olho D'Água): 52 milímetros

Trairi (Posto Fazenda Lages): 52 milímetros

Aracati (Posto Aracati): 45 milímetros

Fortaleza (Posto Fundação Maria Nilva/Água Fria): 45 milímetros

Pacoti (Posto Boa Vista): 42.2 milímetros



Veja previsão no Ceará para os próximos dias



Com céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, a previsão para esta terça-feira é de que as chuvas continuem concentradas no centro-norte do Ceará, ao nas regiões do litoral, Maciço de Baturité, Ibiapaba e norte de Jaguaribana. A precipitação poderá variar de fraca a moderada.

Na quarta, 12, e quinta-feira, 13, as chuvas poderão diminuir, com maior condição de precipitação para a faixa litorânea, a Ibiapaba, o Maciço de Baturité e o norte da Jaguaribana, variando de intensidade entre fraca e moderada.

Segundo a Funceme, as chuvas no centro-norte ocorrem devido à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). No interior, as precipitações são ocasionadas, principalmente, pela umidade na atmosfera, além dos efeitos locais, como o sistema de brisa, a interação dos ventos com o relevo e calor.

Tags