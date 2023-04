Camilo fala em dar um basta aos "disseminadores da violência" após ataque em escola do Ceará

"Identificar e punir, dentro da lei, os que propagam violência". Depois que um adolescente atacou duas crianças em uma escola no município de Farias Brito, no interior do Ceará, nesta quarta-feira, 12, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que é preciso dar um basta aos "disseminadores da violência".

O ministro destacou a falta de regras nas redes sociais, que acaba se tornando terreno fértil para multiplicação da violência. Camilo diz ainda que os episódios de violência dentro das escolas é muito fruto da cultura de intolerância e do ódio que tomou conta do país nos últimos quatro anos.

"É preciso união de todos nós, poderes, entes federativos e de sociedade, para enfrentar e superar esse desafio", afirma Camilo, ressaltando ainda a importância de haver valorização dos professores, além de acolhimento e acompanhamento junto aos alunos.