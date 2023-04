Crianças feridas em ataque a escola no Ceará estão estáveis

As duas meninas de 9 anos de idade que foram atacadas na cidade de Farias Brito, no interior do Ceará, estão com quadro de saúde estável

Após serem atacadas por estudante do 9º ano em escola na tarde desta quarta-feira, 12, no município de Farias Brito, interior do Ceará, as duas crianças foram socorridas às unidades de saúde e se encontram estáveis.

Conforme informações do repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri, no momento, a criança que está no hospital de Farias Brito encontra-se estável sem sinais de gravidade e em observação.

Já a segunda criança, que foi transferida para o hospital Santo Antônio em Barbalha, está com sinais vitais preservados e estado geral estável.

Ataque às escolas: nota da redação⁠

O POVO opta por não publicar foto, vídeo, nome ou qualquer detalhe sobre autores de ataques a escolas. A decisão atende a recomendações de estudiosos em comunicação e violência. ⁠

Entendemos que a divulgação dessas informações pode vir a estimular novos agressores, que usem a divulgação da imprensa profissional como forma de promoção de atos de violência.⁠

O POVO pretende manter a postura em casos subsequentes, podendo reavaliar se novos estudos indicarem rumos que tragam maior segurança à sociedade.⁠

