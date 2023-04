Jade Romero assume governo do Ceará pela 1ª vez com viagem de Elmano com Lula à China

A vice-governadora Jade Romero (MDB) assumiu na manhã desta terça-feira, 11, o Governo do Ceará. Ela recebeu o cargo do governador Elmano de Freitas (PT), que integra a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China. Elmano assume o comendo do Poder Executivo estadual até o fim da semana. É a primeira vez que ela assume o Governo do Estado.

"Com muita responsabilidade e lealdade, continuarei trabalhando e honrando os compromissos do governador Elmano com todos os cearenses", publicou Jade nas redes sociais.



No ano passado, Izolda Cela (sem partido), atual secretária-executiva do Ministério da Educação, se tornou a primeira mulher governadora do Ceará de forma efetiva. Izolda também foi a pioneira em assumir o governo de forma temporária, entre 14 e 20 de agosto de 2015, durante viagem do então governador e hoje ministro da Educação Camilo Santana (PT) aos Estados Unidos.

"Embarco daqui a pouco, na comitiva do presidente Lula, para a China. Teremos diversas reuniões com investidores locais em busca de novos negócios para o Ceará e para o País. Retorno ao estado no fim de semana", publicou Elmano nas redes sociais.

