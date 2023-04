Em três meses, 2.800 animais foram resgatados no Ceará pelos bombeiros

No primeiro trimestre deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) resgatou 2.822 animais. O trabalho foi realizado entre 1º de janeiro e 31 de março em todo o Estado. No mesmo período de 2022, 2.493 resgates foram registrados.

Entre as espécies com mais resgates, estão as cobras jiboias, seguidas por felinos, cães, iguanas e cassacos. Além desses, jacarés, bacuraus, carcarás, éguas, vacas, garrotes, gato-do-mato, macaco-prego, gaviões, gambás, guaxinins, jacaretinga, macacos-prego, saguis, tamanduás-mirins e outros animais estão na lista dos resgates.

Na semana passada, uma jiboia de um metro foi resgatada por equipes do Batalhão de Combate a Incêndio Florestal em Quixadá. O animal estava preso no portão de uma residência no bairro Planalto Renascer.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao receber a ocorrência, a guarnição se dirigiu ao local, realizou a retirada da serpente e a devolveu ao seu habitat sem ferimentos.

Sobre o assunto Bombeiros encontram corpo de motorista de Piquet Carneiro que desapareceu durante enchente

Água doce é mais favorável a afogamentos, aponta Corpo de Bombeiros do Ceará

Tags