Chuva atinge litoral do Ceará na madrugada desta terça-feira, 4

Macrorregiões do Litoral do Pecém e Jaguaribana foram principais focos de precipitação, segundo a Funceme; parte Leste do Estado teve chuvas no interior

O principal foco de chuvas no Ceará na madrugada desta terça-feira, 4, foi a faixa litorânea. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, as macrorregiões com mais chuvas desde a meia-noite foram o Litoral do Pecém e a Jaguaribana. Nesta última, houve precipitação tanto na parte litorânea quanto no interior.

No começo da madrugada, uma região da Ibiapaba chegou a ter precipitação, mas o tempo havia estabilizado por volta das 2 horas. No fim do período, focos de chuva se formavam no limite entre as macrorregiões Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Para o restante do dia, a previsão da Funceme é idêntica à emitida para a segunda-feira, 3. Espera-se céu variando de nublado a parcialmente nublado, e chances de chuva em todas as macrorregiões do Ceará.

