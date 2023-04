Ceará tem mais do dobro de açudes sangrando que início de abril de 2022

Em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento do número de açudes sangrando é de 140%. Atualmente, são 48 reservatórios cheios

Neste sábado, 1º de abril, o Ceará chegou 48 açudes sangrando. O dado é do Portal Hidrológico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), com informações de Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). No dia 1º de abril do ano passado, havia 20 reservatórios sangrando, o que representa um aumento de 140% em um ano.

Atualmente, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) monitora 157 açudes no Estado. Além dos 48 que estão com volume máximo de água, outros 26 açudes estão com o volume de armazenamento entre 70% e 100%.

A região hidrográfica do Litoral é a que possui o maior volume de água armazenado estando com 100% da capacidade — apenas um reservatório, o Santa Maria de Aracatiaçu, em Sobral, não está sangrando. Ao todo, Em seguida vem a região do Coreaú com 93,92% da capacidade dos açudes. Logo depois, o Acaraú, com 80,8%.

O Estado do Ceará possui uma capacidade de armazenamento de água de, aproximadamente, 18.559 hectômetros cúbicos (hm³). O volume atual está em 7.622 hm³, o que representa um volume de água armazenado em torno de 41%. Um hectômetro cúbico equivale a 1 bilhão de litros.

Entre os três maiores açudes do Estado, o que está em melhor situação é o Orós, no município homônimo. Ele tem 53,82% da capacidade. Maior reservatório de água do Ceará, o Castanhão, em Alto Santo, tem 24,91% do volume total. O Banabuiú, que duplicou de carga em menos de um mês, está com 23,32%.

Açudes cearenses sangrando por região hidrográfica:

Coreaú

Itaúna

Gangorra

Tucunduba

Diamantino II

Angicos

Trapiá III

Acaraú

São Vicente

Acaraú Mirim

Jenipapo

Sobral

Arrebita

Litoral

Gameleira

Poço Verde

Missi

Quandú

Mundaú

São Pedro Timbaúba

Patos

Gerardo Atimbone

Santo Antônio de Aracatiaçu

Curu

Frios

Itapajé

Metropolitana

Cauhipe

Itapebussu

Germinal

Acarape do Meio

Malcozinhado

Pacajus

Tijuquinha

Aracoiaba

Pesqueiro

Batente

Sertões de Crateús

Sucesso

Do Batalhão

Banabuiú

São José I

São José II

Patu

Jatobá

Médio Jaguaribe

Riacho do Sangue

Alto Jaguaribe

Quincoé

Caldeirões

Muquém

Valério

Salgado

Ubaldinho

Olho dÁgua

Junco

Rosário

Cachoeira



