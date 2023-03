Beberibe tem a maior chuva do Ceará nas últimas 24h; veja previsão do tempo

As maiores chuvas do Ceará entre as 7 horas desse sábado, 25, e as 7 horas deste domingo, 26, ficaram abaixo dos 50 milímetros (mm). Apesar de acumulados pouco expressivos, houve registros em todas as macorregiões. Na Capital, o dia amanheceu com precipitações.

Segundo dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em pelo menos 71 municípios cearenses.

Beberibe, no Litoral de Fortaleza, tem as maiores chuvas do Ceará nas últimas 24 horas, com 41 mm acumulados. A média de chuvas no município neste mês de março já ultrapassa a média normal em 26%. O esperado é um acumulado médio de 220 mm e atualmente está em 277,1 mm.

Quadra chuvosa: 84 cidades do Ceará já superam média para março; CONFIRA

Funceme: maiores chuvas no Ceará nas últimas 24 horas

Beberibe (Posto: Beberibe): 41 mm

Fortaleza (Posto: Caça e Pesca): 38 mm

Acopiara (Posto: Acopiara): 33 mm

Aquiraz (Posto: Berra Bode-ETS): 32 mm

Granja (Posto: Parazinho): 31 mm

Crateús (Posto: Tucuns) : 30 mm

Catunda (Posto: Paraíso): 30 mm

Pentecoste (Posto: Casa de Pedra): 28 mm

Ocara (Posto: Açude Batente): 27 mm

Pacatuba (Posto: Pacatuba): 26 mm

Ceará registra chuvas em mais de 70 municípios; veja previsão

Nas últimas 24 horas, Ceará registrou chuva em pelo menos 71 municípios. Os cinco municípios com os maiores registros de chuva foram Beberibe, Fortaleza, Acopiara, Aquiraz e Granja.

Para os próximos dias, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões do Estado.

As precipitações esperadas têm relação com áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico, assim como de sistema de brisa e efeitos locais.

Previsão do tempo no Ceará

Confira abaixo como estará o clima no Estado no início desta semana:

Segunda-feira - 27/03/2023

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões. Durante a madrugada e a manhã, as precipitações acontecem principalmente na faixa litorânea, no sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Terça-feira - 28/03/2023

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões. Durante a madrugada e a manhã, as precipitações acontecem principalmente na faixa litorânea, no sul e oeste do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

