CE: Evento incentiva o plantio de árvores para desacelerar as mudanças climáticas

Mais de 300 mudas de espécies nativas foram distribuídas para os cearenses na manhã deste domingo, 26. Todos os que passaram pela blitz educativa realizada pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema) na rotatória da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), em Caucaia, puderam levar para casa pelo menos um pé de árvore, entre ipês, flamboiãs e palmeiras, por exemplo.



A ação é parte da Festa Anual das Árvores 2023, que acontece de 26 de março a 1º de abril em parceria com municípios, universidades, escolas, movimentos ambientalistas, organizações do terceiro setor e entidades privadas. Neste ano o tema do evento são as mudanças climáticas.

LEIA MAIS: Em janeiro, jovens de 26 cidades do Ceará se reuniram para discutir as mudanças climáticas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Minha mãe adora plantas, e lá em casa a gente tem uma área muito grande em que plantamos algumas árvores. Estávamos aqui no caminho e decidimos para quando vimos a doação das mudas; se levar alguma, tenho certeza que minha mãe vai adorar", conta a fisioterapeuta Vivian Bezerra. Ela saiu da blitz educativa levando um ipê.



O aposentado Pedro Carlos da Silva Neto também levou mudas para casa. "Tenho um quintal que estou replantando. Lá já tenho coqueiro, acerola, pitanga, banana, mamão, um bocado de tipos de árvores. Gosto muito de plantas", comenta.

"Esta é a segunda vez que fazemos uma ação deste tipo neste ano. Fizemos no Carnaval e faremos também em junho, por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente", diz George Feijão, gestor do Parque Botânico do Ceará. As mudas doadas vêm do viveiro localizado na unidade, onde são produzidas mais de 120 mil mudas de plantas nativas por ano.



Cotidianamente, todo visitante do Parque Botânico pode retirar uma muda de árvore. "Nosso trabalho é de suporte para que essas ações se multipliquem por todo o Estado. É um processo de arborização e de educação ambiental que é muito importante", completa Feijão.

Vilma Freire, secretária do Meio Ambiente, destaca que, ao longo das últimas décadas, as atividades humanas vêm causando o aquecimento do planeta, gerando consequências desastrosas para todos os seres vivos. “Nesse contexto, as árvores são fundamentais para desacelerar as mudanças climáticas”, diz.

Segundo o coordenador de Educação Ambiental e Articulação Social, Ulisses Rolim, o objetivo é divulgar a importância das árvores para o combate às mudanças climáticas. Ao todo, 145 municípios estão realizando atividades locais referente à Festa Anual das Árvores.

Também participam 30 escolas estaduais, oito Unidades de Conservação (UC) estaduais e centenas de jovens integrantes do programa do Governo do Estado, Agente Jovem Ambiental (AJA).

Além da distribuição de mudas, estão programadas palestras, rodas de conversa, trilhas guiadas, aulas de campo e publicações educativas nas redes sociais. A programação oficial pode ser conferida no site da Sema (sema.ce.gov.br).

Sobre o assunto Encontro no Parque do Cocó discute mudanças climáticas com jovens

Mais de 2 mil árvores são plantadas para amenizar ilhas de calor em Fortaleza

Corpo de Bombeiros cortou 302 árvores em situação de perigo no Ceará

Tags