Turista morre após sofrer parada respiratória em brinquedo na Lagoa do Paraíso

Um homem de 55 morreu após sofrer uma parada respiratória enquanto frequentava um clube privado na Lagoa do Paraíso, em Jijoca de Jericoacoara, neste sábado, 25. O visitante era de Santa Catarina e estava em um brinquedo inflável quando passou mal. Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu.

Segundo assessoria do Alchymist Beach Club, clube onde o fato aconteceu, o empreendimento tem uma lagoa com brinquedos infláveis. Na ocasião, o turista se divertia nesse espaço aquático quando sofreu a parada respiratória, sendo atendido imediatamente pela equipe de socorristas que atendem no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o homem a um hospital da região, mas ele não resistiu. Ainda segundo clube, a família do turista disse que ele tinha histórico cardíaco, que fazia uso de medicamentos e que havia assinado um termo de responsabilidade.

Em nota publicada nas redes sociais, o clube prestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima e disse estar "dando todo o apoio, suporte e atenção para a família". "Reforçamos nosso compromisso prioritário com a segurança e a integridade de nossos visitantes, e por isso realiza treinamentos com a equipe de segurança e de primeiros socorro", frisou em texto.

"Por fim, o grupo Alchymist ressalta que as atividades na atração do inflável aquático, assim como todas as atividades que exigem esforço físico, devem ser praticadas apenas por pessoas que gozem de perfeitas condições de saúde física", alertou ainda.







Veja a nota na íntegra:

"A FAMÍLIA ALCHYMIST confirma ter ocorrido, nesta data, 25/03, uma fatalidade no interior de seu empreendimento. INFELIZMENTE, um visitante passou mal, sendo imediatamente atendido por sua equipe de socorristas, bem como acionado o SAMU, que conduziu o visitante, ainda com vida, ao hospital de Jijoca de Jericoacoara. Até o momento, tínhamos esperança por sua vida,mas lamentavelmente, obtivemos notícia de seu falecimento.

O GRUPO ALCHYMIST registra sua solidariedade com a dor de familiares e amigos decorrente da perda de seu ente querido, e está dando todo o apoio, suporte e atenção para a família.

Reforçamos nosso compromisso prioritário com a segurança e a integridade de nossos visitantes, e por isso realiza treinamentos com a equipe de segurança e de primeiros socorros.

Por fim, o GRUPO ALCHYMIST ressalta que as atividades na atração do inflável aquático, assim como todas as atividades que exigem esforço físico, devem ser praticadas apenas por pessoas que gozem de perfeitas condições de saúde física.

A Diretoria."







