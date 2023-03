Dois PMs são detidos pelo assassinato de esposa e sogra de Tenente-Coronel em Morrinhos

Dois policiais militares foram detidos suspeitos de participação no duplo assassinato que vitimou a advogada Rafaela Vasconcelos de Maria, de 34 anos, e a mãe dela Maria Socorro Vasconcelos de Maria, de 78 anos, crime ocorrido na tarde dessa sexta-feira, 24, em Morrinhos, no Litoral Norte do Estado.

O POVO apurou que os dois suspeitos foram encaminhados na noite deste sábado, 25, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Rafaela era esposa de um tenente-coronel da Polícia Militar. Ela e a mãe foram sepultadas na tarde deste sábado em Morrinhos.

O POVO solicitou mais informações sobre as prisões à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A matéria será atualizada quando a demanda for respondida.

