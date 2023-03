Fortaleza amanhece com chuvas; veja previsão do tempo

Nas últimas 24 horas, os maiores acumulados registrados na Capital foram no posto pluviométrico do Caça e Pesca, com 38 milímetros

Fortaleza amanheceu sob chuva neste domingo, 26. As precipitações se iniciaram ainda durante a madrugada e se estendem pela manhã. A Capital deve seguir com tempo nublado e a temperatura pode variar entre 24º C e 30º C.

Dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam que choveu em pelo menos 40 municípios entre as 7 horas de sábado e as 7 horas deste domingo.

Nas últimas 24 horas, os maiores acumulados registrados em Fortaleza foram no posto pluviométrico do Caça e Pesca, com 38 milímetros (mm).

Conforme a Funceme, este domingo deve ser de céu nublado a poucas nuvens com eventos de chuvas isoladas em todas as macrorregiões do Ceará. As chuvas mais expressivas são esperadas nas porções noroeste e sul do Estado.

As chuvas devem ocorrer devido às áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico e do leste do Nordeste. Sistema de brisa e efeitos locais, como combinação de temperatura e umidade, além da interação da circulação dos ventos com o relevo, também influenciam nas precipitações.

Veja a previsão do tempo no Ceará

Confira abaixo como estará o clima no Estado nos próximos dias:

Domingo - 26/03/2023

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Segunda - 27/03/2023

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Terça - 28/03/2023

Céu nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

