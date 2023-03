Ceará tem nove açudes sangrando e 31% da capacidade dos reservatórios preenchida

No Ceará, 9 açudes estão sangrando, segundo dados da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), divulgados nesta quarta-feira, 15 de março. Com isso, o Estado tem atualmente um aporte de 5,88 bilhões de metros cúbicos de água e 31,7% da capacidade dos reservatórios preenchida.



Enquanto os açudes Acarape do Meio, Cachoeira, Germinal, Itapajé, Junco, Quandú, Rosário, Tijuquinha e Valério estão sangrando, outros 20 açudes cearenses tem mais de 90% da sua capacidade preenchida, a maioria localizada na bacia da região Metropolitana e de Salgado. Em contrapartida, 19 açudes cearenses estão em volume morto, ou seja, abaixo dos níveis mínimos para operar de forma correta.

Atualmente, a bacia com maior aporte de água é a do Médio Jaguaribe, com quase 19% da sua capacidade preenchida, equivalente a 1.399 hm³, seguido do Alto Jaguaribe, com cerca de 1.241 hm³.

Em março de 2022, o Ceará tinha 6 açudes sangrando e 22% da capacidade estadual preenchida. À época, o Alto Jaguaribe era a bacia com maior aporte do estado.



