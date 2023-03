Chuva forte deixa pontos de alagamento em Fortaleza; veja locais

A chuva da manhã desta terça-feira, 14, em Fortaleza, deixou pontos de alagamento pela Capital. O trânsito ficou mais lento por volta das 8h30min, durante o momento de precipitação mais forte. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Fuceme), a previsão é de chuva até quarta-feira, 15, em todas as macrorregiões do Estado.

No Centro, alagamentos foram registrados no cruzamento da rua Padre Valdevino e a avenida Dom Manuel e no cruzamento entre as ruas Meton de Alencar e Conselheiro Tristão. Pontos de acúmulo de água nas vias foram registrados também na rua Dona Leopoldina, na rua Visconde de Mauá e na rua Dr. José Lourenço.

Já na Aldeota, pedestres tiveram dificuldades de atravessar a rua Afonso Celso, no trecho próximo à avenida Barão de Studart. No cruzamento da avenida Virgílio Távora com Dom Luís também há registro de muita água acumulada.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), no entanto, ainda não foi necessária a instalação de bloqueios viários por conta de alagamentos.

Chuva forte em Fortaleza: confira a previsão do tempo

Para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a tendência é de céu nublado ou parcialmente nublado com chuvas durante a manhã desta terça-feira. Nos demais períodos, céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada. A previsão é a mesma para quarta-feira, 15.



